Vittorio Serafini è il nuovo Presidente di Fondazione SNS

Vittorio Serafini è stato nominato Presidente della Fondazione Scuola Nazionale Servizi, il 2 ottobre a Bologna, nel corso dell’assemblea che ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, scelto all’unanimità dai suoi soci presenti.

La Fondazione Scuola Nazionale Servizi ha inaugurato una nuova fase della sua missione, enfatizzando il potenziamento delle competenze esistenti. Vittorio Serafini, nuovo Presidente, condurrà la “Seconda Fondazione” assieme a Calogero Calandra, Vicepresidente, e a tutto il nuovo consiglio. Nel corso della giornata, sono state presentate le nuove linee guida che delineeranno il futuro della “Scuola”. Queste linee, si concentrano su tre pilastri fondamentali: più impresa, più giovani e più connessioni.

Questa triade di principi rappresenta il cuore pulsante della visione della Fondazione per un sistema di sviluppo del mercato in continua evoluzione.



La mattinata è stata completata da un vivace e stimolante confronto sull’impresa, sul presente e sul futuro del Facility Management. Questo dibattito ha offerto uno spazio per idee innovative e soluzioni pratiche, contribuendo a tracciare la rotta verso una direzione più adattabile e orientata al futuro. Con questi passi, la Fondazione Scuola Nazionale Servizi emerge come faro guida nel sostegno e nell’elevazione delle competenze delle imprese.

La Fondazione esprime profonda gratitudine a tutti i suoi preziosi soci, essenziali pilastri per la crescita e il progresso della “Scuola”.

Congratulazioni al nuovo Presidente e auguri di buon lavoro!