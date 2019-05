Ecco i vincitori del “Premio Best Practice Patrimoni Pubblici”

Nell’ambito del “13° Forum Nazionale sui Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici” (Roma, 16.05.2019), promosso da Patrimoni PA net – il laboratorio TEROTEC & FPA – è stata assegnata la 13a edizione del “Premio Best Practice Patrimoni Pubblici”. L’obiettivo di fondo del Premio è favorire la promozione e la diffusione di una nuova cultura/prassi manageriale settoriale tra gli operatori pubblici (PA centrali e locali ed Enti di Interesse Pubblico) e gli operatori privati (società di servizi di Property, Facility & Energy Management, di Global Service, di costruzioni, di finanza e gestione immobiliare, ecc.), al fine di stimolare lo studio, la sperimentazione e l’adozione di nuovi e più adeguati processi di “governance” dei patrimoni intesi come “risorse strategiche” degli Enti Pubblici/di interesse pubblico. È stata inoltre assegnata una Sezione di “Premi Speciali” dedicati ad Ivan Cicconi, per anni Direttore di ITACA e membro della Consulta Tecnico-Scientifica dell’evento, che della innovazione dei processi e degli appalti per la realizzazione e la gestione dei beni pubblici è stato uno strenuo assertore, fino alla sua prematura scomparsa nel 2017. I Premi Speciali “Ivan Cicconi 2019” sono stati così assegnati: