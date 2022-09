Unger migliora il suo certificato EcoVadis da bronzo ad argento

Ogni singolo passo verso una maggiore tutela dell’ambiente ci avvicina all’obiettivo. Anche quest’anno Unger ha fatto un passo avanti decisivo assumendo una posizione ancora più netta in termini di sostenibilità. “Lavoriamo costantemente per fornire il nostro contributo a un uso più responsabile delle risorse naturali, a un’attività commerciale sostenibile e all’impegno sociale”, afferma Jochen Wagener, Vicepresidente Marketing di UNGER. “Il fatto che ora abbiamo ricevuto il certificato d’argento EcoVadis è un riconoscimento che rende orgoglioso tutto il nostro team”.

Perché EcoVadis?

Nel suo percorso verso una maggiore tutela ambientale Unger ha scelto EcoVadis come partner, poiché non solo valuta le aziende, ma fornisce anche una piattaforma di scambio, crea schede di valutazione universali e fornisce parametri di riferimento e strumenti per migliorare le prestazioni nell’area della sostenibilità. EcoVadis è una delle più grandi agenzie di valutazione della sostenibilità al mondo e collabora con più di 65.000 aziende di oltre 200 settori e più di 160 Paesi. L’agenzia applica processi che aiutano le aziende a gestire e comunicare meglio le loro prestazioni di sostenibilità in modo molto chiaro e tracciabile. Per farlo, si avvale di un sistema di valutazione che mostra il livello di integrazione dei principi e degli obiettivi di sostenibilità nei processi aziendali.

“Il passaggio da bronzo ad argento dimostra che i nostri sforzi stanno dando i loro frutti”, così Jochen Wagener descrive l’importanza del certificato EcoVadis per UNGER. “Si tratta comunque solo di una tappa importante, non vogliamo certo adagiarci sui primi successi, ma intendiamo continuare a impegnarci al massimo per diventare migliori e più sostenibili”.

https://www.ungerglobal.com