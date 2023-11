Un nuovo progetto per Markas

Markas, insieme a Orienta Agenzia per il Lavoro, collabora ad un nuovo corso gratuito a Torino per Pulizie professionali finanziato dal fondo Forma.Temp.

Il corso intende fornire tutte le competenze tecniche e pratiche necessarie per maneggiare strumenti, attrezzature e prodotti al fine di garantire locali puliti, igienizzati e sanificati. 10 giorni di full-immersion in questo mondo, per conoscere appieno il settore e avere l’occasione di farsi notare.

Markas fornisce una serie di programmi di formazione completi sulla pulizia per offrire alle persone competenze preziose, che apriranno le porte a nuove opportunità di lavoro, che soddisfino gli elevati standard del settore.

Il programma

48 ore di corso che si svolgeranno a Torino a partire dal 20 novembre



I principali contenuti del corso saranno:

– utilizzo DPI e dotazioni

– metodologie operative standard per tipologia di servizio

– utilizzo prodotti chimici e materiali

– sanificazione, pulizia e monitoraggio

– diritti e doveri

– salute e sicurezza generale.



Al termine del corso è previsto un attestato di partecipazione con la possibilità di entrare in azienda! Per iscrizioni:



https://www.orienta.net/it/orienta-per-markas.html