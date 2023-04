Un Clean Network Cooperativo a Issa Pulire 2023

Un Clean Network Cooperativo, uno spazio condiviso di Legacoop Produzione e Servizi, parteciperà a Issa Pulire 2023 a Rho-Fiera Milano dal 9 all’11 maggio prossimi.

Quest’anno Legacoop Produzione e Servizi sarà presente insieme a otto delle principali associate del settore del cleaning e del multiservizi (Camst, CNS, Cooplat, Copma, Cosema, Cosp Tecno Service, Formula Servizi, Multiclo) a ISSA PULIRE 2023, unica fiera in Italia, e tra le più importanti al mondo, ad accogliere l’intero comparto della filiera della pulizia e della sanificazione professionale, che si terrà a Rho- Fiera Milano dal 9 all’11 maggio.

La cooperazione di Legacoop parteciperà con uno spazio condiviso, un Clean Network Cooperativo, per aggregare in un unico luogo le offerte e le soluzioni più innovative messe in campo dalle cooperative e dai consorzi associati, che sono tra i principali player del settore.

Issa Pulire rappresenterà anche un appuntamento politico, che intende mettere al centro del dibattito l’importanza delle pulizie professionali, che non possono più essere viste come un servizio marginale.

“Attraverso la nostra partecipazione – afferma il Direttore Andrea Laguardia – vogliamo rovesciare una narrazione molto radicata nell’opinione pubblica, cioè quella che ritiene il mondo del lavoro dei servizi di pulizia basato sullo sfruttamento del lavoro a basso costo. Parliamo invece di un settore in continua e profonda evoluzione, dove c’è molta innovazione e tecnologia messe al servizio della comunità”.

La 26esima edizione aprirà i battenti la mattina del 9 maggio con la cerimonia inaugurale, che vedrà la presenza anche del Presidente di Legacoop Nazionale Simone Gamberini.

Il Clean Network Cooperativo vi aspetta presso il Padiglione 8, Stand C12.

RICHIEDI IL BIGLIETTO GRATUITO