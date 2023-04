Umberto Diamante è il nuovo AD di Samsic Italia S.P.A.

Umberto Diamante è stato nominato nuovo Amministratore delegato di Samsic Italia: il cambio al vertice dell’azienda è stato ufficializzato in questi giorni.

Si tratta di un ulteriore passo nella direzione dello sviluppo, in armonia con la storia e le radici più profonde di Samsic Italia. Come un bellissimo bonsai, questa impresa continua a crescere e prendere forma grazie a mani esperte e cure meticolose: quelle di una grande Famiglia che se ne prende cura nel pieno rispetto dei valori fondanti.

Ecco le parole di Umberto Diamante:

“Abbiamo raggiunto un’altra tappa importante per la nostra Azienda, che è il risultato di un lungo processo di condivisione e passaggio di know-how e valori tra le generazioni che compongono la mia Famiglia. Mio padre, Massimo Diamante, ha così pianificato di trasferire nel tempo, gradualmente, la guida dell’Azienda ed ora è arrivato il momento ufficiale di “passaggio del testimone”. Sono pertanto molto orgoglioso nel comunicare che dal 30 marzo ho assunto ufficialmente la carica di Amministratore Delegato di Samsic Italia.

Negli anni ho accolto, insieme a mio fratello Emanuele, tutti gli insegnamenti di un papà imprenditore, che è sempre stato un punto di riferimento per tutti noi: il rispetto, l’onestà, la trasparenza sono solo alcuni dei valori che si sono intrecciati nel lavorare insieme, appartenendo alla stessa famiglia, diventando di conseguenza anche il DNA di questa Azienda.

Colgo l’occasione per ringraziare soprattutto i colleghi e tutti i collaboratori che fanno parte di questo nostro mondo speciale, che lo hanno modellato nel tempo grazie alla loro dedizione e che hanno saputo, con il loro contributo, imprimergli l’originalità che ci rende fieramente appartenenti a Samsic Italia”.

https://www.samsic.it/