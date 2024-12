Al via Forum Facility 2024

Forum Facility si apre martedì 3 dicembre alle 14:30 con un panel di discussione sul tema dell’integrazione tecnologica e dell’efficientamento energetico. GSA è media partner ufficiale.

L’accelerazione senza freni nella produzione di beni e servizi, alimentata dai processi di modernizzazione e dalla crescente globalizzazione, ha trasformato il mondo a un ritmo vertiginoso. La diffusione capillare delle tecnologie avanzate, sempre più accessibili, ha ulteriormente spinto questa corsa, ma non senza conseguenze. Il prezzo di questo sviluppo sfrenato è un impatto devastante sugli equilibri del pianeta, che oggi ci pone davanti a una necessità non più procrastinabile: ridefinire regole e comportamenti per garantire un futuro sostenibile.

Molti Paesi hanno già intrapreso passi significativi, introducendo normative più stringenti per salvaguardare l’ambiente e mitigare i danni causati dall’attività umana. Tra le iniziative di rilievo a livello internazionale, spicca la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), una direttiva dell’Unione Europea destinata a ridefinire il concetto di responsabilità aziendale. Le aziende non solo dovranno documentare con maggiore trasparenza il proprio impatto ambientale, sociale ed economico, ma saranno anche chiamate a dimostrare un impegno concreto verso pratiche sostenibili. Adottare nuove regole e comportamenti è un imperativo non solo per le imprese, ma per la società nel suo complesso. La sfida del futuro è chiara: solo attraverso uno sviluppo responsabile sarà possibile conciliare progresso e salvaguardia del pianeta.