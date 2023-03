Torna a Londra The Cleaning Show

The Cleaning Show è il più grande e longevo evento nel Regno Unito dedicato alla pulizia, all’igiene e alla gestione delle strutture.

Organizzato da Quartz Business Media e dal British Cleaning Council, beneficia del supporto di tutte le principali associazioni del settore. Si terrà dal 14 al 16 marzo presso l’ExCel di Londra, un centro espositivo e congressuale situato nel quartiere londinese di Newham, vicino all’aeroporto di London City.Accanto all’esposizione fieristica è previsto un programma di conferenze e tavole rotonde sul tema “Il settore delle pulizie nel 2023 – Guidare il cambiamento”.

The Cleaning Show si propone di collegare produttori e fornitori di prodotti per la pulizia e l’igiene con i decisori chiave e gli influencer alla ricerca di nuove soluzioni per le loro attività. Una delle ultime tendenze del settore è l’uso crescente di macchine per la pulizia automatizzate e autonome. I lavoratori umani collaborano sempre più spesso con robot e cobot per completare le attività nel modo più efficiente possibile. All’interno della manifestazione la Robot Arena presenterà una serie di espositori che mostreranno le macchine che aiutano a creare una gestione più efficiente del servizio di pulizia.

Per ulteriori informazioni sulla visita alla mostra e alla conferenza:

cleaningshow.co.uk