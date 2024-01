Tassonomia europea sulla finanza sostenibile: webinar di AFIDAMP

Tassonomia sulla finanza sostenibile: che impatto avrà sulle aziende italiane e quali disposizioni adottare in merito? AFIDAMP illustrerà le nuove disposizioni e risponderà ad eventuali dubbi il 13 Febbraio in un webinar dedicato all’argomento.

Nell’ambito del Green Deal Europeo, l’Unione Europea ha pubblicato, il 16 dicembre 2022, sulla Gazzetta Ufficiale UE la Direttiva n. 2022/2464 che riguarda la Rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), un passo importante verso la trasparenza e la responsabilità ambientale. La CSRD introduce l’obbligo per alcune imprese di comunicare informazioni di carattere non finanziario, introducendo così il bilancio di sostenibilità. Questo rappresenta un cambiamento significativo nel modo in cui le imprese comunicano le loro attività e i loro impatti ambientali.

Parallelamente, l’UE sta affrontando il tema della Tassonomia europea sulla finanza sostenibile: un sistema di classificazione che elenca le attività economiche sostenibili e fornisce uno standard per le aziende. È stata introdotta dal Regolamento UE 2020/852 con l’obiettivo di indirizzare gli investimenti al fine di raggiungere il rating ambientale e quindi un economia “carbon free”.

AFIDAMP, per aiutare le aziende a navigare in questo nuovo panorama normativo, il prossimo 13 febbraio, dalle ore 11 alle ore 13, ha organizzato un webinar insieme a Nicola Fabbri – Senior consultant ERGO Srl. Grazie alla sua vasta esperienza e alla sua capacità di analisi e di espressione, acquisite in anni di docenza presso l’Università Bocconi, Fabbri fornirà una panoramica dettagliata della nuova normativa e discuterà le implicazioni per le aziende.

Partecipa al webinar per scoprire tutte le altre informazioni inerenti alla tua impresa e al settore del cleaning professionale, per la registrazione cliccare su: https://www.afidamp.it/dettagli-e-registrazioni/tassonomia-europea-sulla-finanza-sostenibile-e-bilancio-di-sostenibilita-i-prossimi-obblighi-per-le-aziende-eu,

NB: Il webinar è gratuito per tutti gli associati AFIDAMP

Per ulteriori dettagli chiama la Segreteria Tecnica allo 02.67.44.58.1