“Sostenibilità nei sistemi di pulizia professionale: la filiera a confronto con il mercato” è il convegno che avrà luogo a Rimini Fiera nell’ambito di Ecomondo, giovedì 9 novembre 2023 alle ore 10.00 Sala Noce, PAD.6.

Il convegno, organizzato da Kyoto Club con il coordinamento di AFIDAMP e con la collaborazione di GSA Il Giornale dei Servizi Ambientali, ha lo scopo di fare il punto sullo stato dell’arte della sostenibilità nell’area dei servizi di pulizia professionali.

È coinvolta la filiera dei produttori, dei dealers, ed il terminale delle imprese che prestano i servizi. Quest’ultimo comparto, con oltre 500.000 lavoratori, determina in modo sostanziale la qualità igienica in tutti i settori dell’amministrazione pubblica e nelle attività di natura privata come alberghi, GDO, industria ed altri: ha quindi un effetto sulla qualità della vita per tutti noi. Evidentemente la filiera deve farlo in modo sostenibile coerentemente con gli obiettivi della transizione ecologica.

Introduce e modera

Sergio Andreis

Direttore di Kyoto Club

Intervengono:

Vittorio Serafini

Direttore generale Fondazione Scuola Nazionale Servizi

Paolo Fabbri

Presidente PUNTO 3

Paolo Cavallo

Studio Legale Brugnoletti & Associati

Nicola Fabbri

Senior Consultant ERGO Srl, Sant’Anna, Pisa

Cesare Buffone

Responsabile analisi LCA e Sostenibilità PUNTO 3

Roberto Berardi

Honorary Chairman European Tissue Symposium

Roberto Galli

Presidente sezione Distributori AFIDAMP

Conclusioni Sergio Andreis

GSA vi invita a registrarvi al convegno al link sottostante: gli iscritti riceveranno il biglietto di invito omaggio ad Ecomondo per tutte le giornate della fiera.

