Sostenibilità e innovazione al centro della 3^ edizione di PestMed

Sostenibilità e innovazione sono direttrici fondamentali per il settore del pest control e su questi aspetti si basa la terza edizione di PestMed Expo, in programma nei giorni 11 – 12 – 13 febbraio 2026 a Bologna Fiere.

La fiera del pest management e della sanificazione, organizzata sotto l’egida dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione – A.N.I.D., si conferma sempre più centrale nello scenario europeo e mediterraneo proponendosi come hub internazionale di incontro, scambio e innovazione.

Grazie alla vastità di settori merceologici presenti – che attirano grandi players da tutto il mondo – tra cui prodotti e servizi, attrezzature e accessori per la disinfestazione, derattizzazione, allontanamento volatili, software e sistemi informatici, veicoli, abbigliamento professionale e tecnico, allevamento e zootecnia, grande distribuzione, operatori del sistema Ho.Re.Ca e molto altro, la fiera offre una piattaforma completa per tutto il settore.

Durante la terza edizione saranno presentate le ultime novità e tendenze del settore, con un’attenzione particolare alle soluzioni sostenibili per l’ambiente e le tecnologie più avanzate per il pest management e la gestione delle infestazioni.

La sostenibilità e l’innovazione saranno quindi gli assi portanti dell’edizione 2026 di PestMed Expo, e durante l’evento verranno presentate soluzioni, prodotti, servizi e metodologie che combinano efficacia e responsabilità ambientale.

Saranno inoltre esposte soluzioni tecnologiche avanzate che sfruttano anche l’intelligenza artificiale e strategie integrate per il controllo delle infestazioni, volte a ottimizzare l’efficacia e la sicurezza delle operazioni per una gestione più efficiente.

Una fiera-evento internazionale in costante ampliamento, che offre opportunità uniche sia agli espositori che ai visitatori.

www.pestmed.it