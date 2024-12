SK-Clean-II per supportare la transizione verde nella pulizia industriale

Il progetto SK-Clean II attuato e presentato da EFCI (Federazione europea che riunisce le organizzazioni professionali nazionali del settore delle pulizie e dei servizi), si è concluso ufficialmente il 2 dicembre con una conferenza finale di grande successo, intitolata “Verso un futuro sostenibile: lezioni apprese e approfondimenti strategici da SK CLEAN II”.

L’evento ha riunito oltre 70 partecipanti, sia di persona a Madrid che da remoto, evidenziando l’impatto significativo del progetto e il suo ampio coinvolgimento nel settore della pulizia industriale. Ha riunito leader del settore, decisori politici e partner sociali per riflettere sui risultati di questa iniziativa, che si è concentrata sulla promozione delle competenze verdi e della sostenibilità nel settore della pulizia industriale in tutta Europa.

Dal suo lancio nell’ottobre 2022, SK-Clean II è stato in prima linea nell’affrontare le sfide poste dalla transizione verde, basandosi sui risultati del suo predecessore, SK-Clean I. Attraverso una ricerca rigorosa, il dialogo sociale e la collaborazione con esperti e stakeholder, il progetto ha avuto successo:

Sono state individuate le esigenze formative e sviluppato un quadro completo per le competenze ecologiche nel settore della pulizia industriale.

Ha pubblicato una guida alle buone pratiche per supportare la formazione professionale e le pratiche sostenibili.

Ha promosso il dialogo tra datori di lavoro, sindacati e decisori politici per rafforzare la cooperazione e l’innovazione nel settore.

Momenti salienti della conferenza finale

La conferenza finale, tenutasi a Madrid e accessibile e disponibile online, ha avuto come relatori principali: Miguel Caramello Alvarez, Direttore generale dell’EFCI, e Alessandro Oshiai, Responsabile delle politiche e della comunicazione, Petrut Bratu e la dottoressa Raluca Antonie.

Si sono avuti dibattiti di gruppo sulla strada da percorrere per competenze ecologiche e sostenibilità e workshop con sessioni interattive per discutere il nuovo programma formativo e la sua applicazione in tutta Europa.

Progetto Eredità

I risultati di SK-Clean II, tra cui la Best Practices Guide e il framework del curriculum formativo, rimarranno accessibili tramite il sito web del progetto e fungeranno da risorsa essenziale per gli stakeholder del settore. Questi risultati mirano a dare potere al settore della pulizia industriale per guidare la transizione verde dell’Europa e contribuire agli obiettivi più ampi del Green Deal europeo.

Il successo di SK-Clean II riflette la forza della collaborazione e dell’innovazione nell’affrontare sfide complesse, gettando le basi per ulteriori progressi nella sostenibilità e nello sviluppo delle competenze nel settore.

Per maggiori informazioni sul progetto SK-Clean II e per accedere ai suoi risultati, visitare il sito web di presentazione del progetto:

https://www.efci.eu/sk-clean-ii-project/