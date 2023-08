Servizi Italia ottiene l’adesione al “Made green in Italy”

Servizi Italia – azienda leader in Italia nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e dispositivi medici in ambito sanitario – è la prima azienda di lavanderia a ottenere un nuovo importante riconoscimento: l’adesione allo schema “Made Green in Italy” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il rilascio del logo MGI per il servizio di noleggio e lavaggio della biancheria piana.

“Made Green In Italy” è uno schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti e dei servizi, istituito dall’art. 21, comma 1, della legge n. 221/2015. Lo schema di certificazione è gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e si basa sul metodo PEF (Product Environmental Footprint) che mira a valutare l’impronta ambientale di prodotti e servizi secondo un approccio basato sullo studio del ciclo di vita (LCA) degli stessi. L’obiettivo è quello di fornire la misurazione degli impatti ambientali di un prodotto o di un servizio nel suo intero ciclo di vita.

L’obiettivo è quello di valorizzare sul mercato i prodotti italiani con elevate prestazioni ambientali e punta con il suo logo a rendere riconoscibili i prodotti per i consumatori, così da incoraggiare scelte più consapevoli.

La quantificazione delle prestazioni ambientali di un prodotto, infatti, basata su uno studio PEF completo, prevede tre classi di prestazione: A (valore superiore al benchmark); B (valore prossimo al benchmark); C (valore inferiore al benchmark). Possono ottenere l’uso del logo soltanto i prodotti in classe A e quelli in classe B (a fronte di un impegno dell’azienda a migliorare le proprie prestazioni).

L’iter certificativo ha avuto inizio con la pubblicazione delle Regole di Categoria di Prodotto (RCP) da parte del MASE su proposta dell’associazione di categoria. Sulla base di quanto previsto dalle RCP, che definiscono i requisiti specifici per condurre gli studi di LCA nel settore dei Servizi delle attività di lavanderia industriali, Servizi Italia ha poi avviato e completato lo studio PEF che è stato sottoposto a verifica di terza parte indipendente da parte di un ente accreditato da Accredia, l’Ente unico italiano di accreditamento. Nei giorni scorsi il Ministero ha verificato l’iter certificativo, concedendo a Servizi Italia l’ottenimento del marchio “Made Green in Italy” per il servizio di biancheria piana.

Con l’ottenimento di questa importante certificazione, Servizi Italia prosegue nel suo percorso concreto di sostenibilità.

www.servizitaliagroup.com