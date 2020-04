Servizi di gestione e controllo delle infestazioni

Sul sito dell’UNI si trova la fase di consultazione pubblica alla Prassi di Riferimento (PdR) voluta da AIDPI che raggiunge così un importante traguardo.. E’ possibile scaricarlo e consultarlo sino al 3 maggio 2020.

Il Tavolo di lavoro “Pest management” nell’ambito di UNI ha approvato l’avvio della pubblica consultazione del progetto di prassi di riferimento dal titolo “Linee guida per l’applicazione della UNI EN 16636 “Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) – Requisiti e competenze” e definizione dei requisiti formativi per gli operatori del servizio di pest management e relativi metodi di valutazione di conformità” (scarica il documento).

Frutto della collaborazione con AIDPI – Associazione Imprese Disinfestazione Professionali Italiane, il progetto di prassi di riferimento è sottoposto ora alla fase di consultazione pubblica. E’ quindi possibile scaricarlo e consultarlo sino al 3 maggio 2020.

Il documento fornisce delle linee guida per l’applicazione della norma UNI EN 16636, approfondendo alcuni processi di erogazione del servizio di pest management, con relative procedure e modulistica, unitamente ad una definizione dei ruoli operativi del personale tecnico, dalla formazione professionale permanente all’avviamento per le nuove assunzioni, alla individuazione delle competenze del Disinfestatore Professionale Formato come figura professionale individuata dal Regolamento CEE 528/2012.

Il documento fornisce inoltre i relativi metodi di valutazione di conformità alla UNI EN 16636 e all’Allegato A.

Si ricorda che le prassi di riferimento sono documenti che introducono prescrizioni tecniche o modelli applicativi settoriali di norme tecniche, elaborati sulla base di un rapido processo di condivisione ristretta ai soli autori, e costituiscono una tipologia di documento para-normativo nazionale che va nella direzione auspicata di trasferimento dell’innovazione e di preparazione dei contesti di sviluppo per le future attività di normazione, fornendo una risposta tempestiva ai mercati in cambiamento.