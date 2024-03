Service Key S.p.A. ha un nuovo Amministratore Delegato

Service Key annuncia la nomina del Dott. Marco Decio come nuovo Amministratore Delegato per le società del Gruppo Service Key, a decorrere dal 19 febbraio 2024.

Marco Decio, presidente di IFMA (International Facility management Association), grazie a una consolidata competenza acquisita nelle precedenti esperienze manageriali e profonda conoscenza del settore, guiderà Service Key S.p.A. verso nuovi orizzonti di successo, rafforzando la forte visione e i valori aziendali che hanno sempre caratterizzato l’organizzazione.

La competenza nel comparto permetterà di analizzare al meglio lo scenario competitivo e i bisogni delle aziende partner, con l’obiettivo di rendere ancora più efficace il piano di crescita. In questa nuova fase, i fondatori dell’azienda continueranno a svolgere un ruolo fondamentale, dedicandosi a progetti innovativi e contribuendo strategicamente allo sviluppo dell’azienda.

Marco Decio dichiara: “Sono entusiasta di condividere l’inizio di una nuova avventura, unendomi alla piattaforma Industriale di Facility Management di EMK Capital, in qualità di CEO di Service Key Group: un progetto che ruota attorno a un ambizioso piano di sviluppo per vie esterne, funzionale ad acquisire know-how e competenze specifiche per ampliare la gamma di servizi offerti. È un privilegio, per me, condurre questo nuovo viaggio”.