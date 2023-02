Service Key: l’impegno per un futuro a zero emissioni

Per Service Key SpA, azienda di Padova specializzata in Facility Management Integrato, la responsabilità nei confronti dell’ambiente è un tema che ricopre un ruolo decisivo nella progettazione dei servizi.

Dopo la pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità a settembre 2021, Service Key ha condiviso con gli stakeholder la seconda edizione di “Agire, Adesso” che conferma e ribadisce l’impegno concreto dell’azienda a voler eliminare qualsiasi tipo di scompenso tra sostenibilità economica, sociale e ambientale con l’obiettivo di creare un futuro più equo, sostenibile e sicuro, offrendo opportunità di crescita per i collaboratori e tutti i partner coinvolti nelle attività quotidiane.

In linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, la strategia di sostenibilità dell’azienda è chiara e prevede un approccio a 360 gradi, dal processo all’operatività, dal servizio al prodotto, con l’obiettivo di diventare un’azienda Carbon Neutral entro il 2050, rispecchiando la Vision di “migliorare la qualità della vita sul Pianeta”.

La definizione di una strategia di neutralità climatica di lungo periodo, l’avvio di progetti di analisi dell’impronta di carbonio e l’ottenimento delle relative certificazioni sono solo alcune delle iniziative intraprese e che rappresentano un’azione concreta per la salvaguardia del pianeta. Gli impegni dell’impresa si traducono anche in una scelta consapevole di prodotti sostenibili in base al loro ciclo di vita e in una costante ottimizzazione di risorse, costi e interventi.

Nello specifico, i parametri analizzati per calcolare la Carbon Footprint permettono di quantificare e rendicontare le attività, le sorgenti massive, le intensità delle emissioni connesse all’organizzazione e, di conseguenza, intervenire in fasi specifiche del processo per ridurle. Conoscere l’impatto ambientale di un prodotto o di un servizio è infatti l’unico modo per mettere in atto un cambiamento in ottica di miglioramento continuo.

Con il supporto della divisione Ricerca e Sviluppo ha avviato anche altri progetti con l’obiettivo di ottimizzare le attività di pulizia per abbattere gli sprechi e ridurre, di conseguenza, le emissioni di gas serra prodotte dal servizio. L’innovazione e i supporti tecnologici hanno portato Service Key all’avvio di un percorso virtuoso che consentirà di fornire soluzioni sempre più sostenibili ed efficaci.

