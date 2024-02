RoboChem, la sintesi chimica con l’AI

RoboChem: leggiamo sul sito dell’Ansa del 29 gennaio scorso che si tratta di un robot esperto di chimica sviluppato dall’Università di Amsterdam, capace di lavorare in modo autonomo 24 su 24 e sintetizzare fino a 20 molecole a settimana.

Descritto sulla rivista Science, il robot usa l’Intelligenza Artificiale per accelerare il lavoro dei chimici e nel 75% dei casi i risultati sono stati migliori di quelli ottenuti da ricercatori umani.



Il robot è una sorta di mini laboratorio automatizzato di chimica, capace di gestire in autonomia i reagenti, mescolarli con cura, farli reagire usando un fotocalizzatore e poi analizzare i risultati con uno spettrometro. E’ anche in grado di lavorare 24 ore su 24. L’innovazione rappresentata da RoboChem potrebbe rivestire un ruolo cruciale anche per i produttori di detergenti e sanificanti impiegati nella pulizia professionale.

La possibilità di lavorare ininterrottamente 24 ore su 24 e di ottimizzare le sintesi molecolari in tempi notevolmente ridotti potrebbe portare a una produzione più efficiente e rapida di detergenti e sanificanti. Anche la capacità di RoboChem di fornire impostazioni per lo scale-up su scala industriale può essere di particolare interesse, consentendo ai produttori di adattare e ottimizzare i processi chimici per la produzione su larga scala.

L’approccio basato sull’IA di RoboChem, che mira costantemente a risultati ottimali e apprende continuamente dalla sua esperienza, potrebbe rappresentare un vantaggio significativo nel migliorare la qualità e l’efficacia dei detergenti e sanificanti prodotti. Inoltre, la capacità del robot di utilizzare dati “negativi”, inclusi gli esperimenti falliti, fornisce indicazioni preziose che possono contribuire a perfezionare le formule dei prodotti per la pulizia. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi!!

Fonte: clicca qui https://www.ansa.it/canale_tecnologia/notizie/future_tech/2024/01/29/ecco-robochem-lavora-da-solo-in-laboratorio-24-ore-su-24_465c0828-18ae-481e-864b-622662da8662.html