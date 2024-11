Rivelata la location per gli European Cleaning & Hygiene Awards 2025

Gli organizzatori degli European Cleaning & Hygiene Awards hanno annunciato con entusiasmo la location dell’edizione 2025. GSA è media partner per l’Italia.

L’ottava edizione annuale si terrà nella capitale scozzese, Edimburgo, giovedì 2 ottobre 2025. L’evento di premiazione, scintillante e prestigioso, avrà luogo presso il National Museum of Scotland, dove i migliori professionisti del settore della pulizia si riuniranno per celebrare i loro successi.

Questi premi, gli unici di portata paneuropea nel settore, offrono una piattaforma per imprese e professionisti per raccontare le proprie storie di eccellenza. Dalla sostenibilità agli impegni per la diversità, dalle innovazioni tecnologiche alle iniziative di formazione, gli European Cleaning & Hygiene Awards, organizzati dall’European Cleaning Journal, riconoscono i meriti di coloro che si distinguono per il loro impegno eccezionale.

Michelle Marshall, direttrice dell’European Cleaning Journal e fondatrice dei premi, ha dichiarato: “Ogni anno portiamo gli European Cleaning & Hygiene Awards in una nuova città europea e siamo entusiasti di approdare a Edimburgo nel 2025.

Con il suo ricco patrimonio culturale scozzese, Edimburgo promette di essere una location incredibile per il nostro evento. Il National Museum of Scotland è una sede spettacolare e non vediamo l’ora di sorprendere i nostri ospiti con alcune tradizionali sorprese scozzesi durante la serata.”

Le iscrizioni per l’ottava edizione degli European Cleaning & Hygiene Awards apriranno all’inizio del 2025. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento: www.echawards.com. Gli aggiornamenti saranno disponibili anche su X (@ECH_Awards) con l’hashtag #ECHA25 e sulla pagina LinkedIn dell’European Cleaning Journal.