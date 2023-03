Ristorazione: Dussmann Service inaugura un nuovo centro di cottura

Ristorazione: inaugurato da Dussmann Service, il primo marzo, il Centro di Cottura a Trezzo sull’Adda, realizzato per servire le scuole del territorio e del limitrofo Comune di Levate, oltre ad alcune aziende private per un totale di 1600 pasti al giorno da lunedì a venerdì, a cui vanno aggiunti i pasti domiciliari consegnati il sabato.

Innovazione, sostenibilità e attenzione al servizio

Il centro di cottura, che si sviluppa su un terreno di 1200 mq, ha una superficie di 370mq ed è stato progettato per ridurre l’impatto ambientale delle attività di produzione dei pasti. La struttura è dotata di impianto fotovoltaico e di pannelli solari per la produzione di acqua calda, oltre a un impianto di riscaldamento e raffrescamento con pompa di calore. Le opere di ristrutturazione dei locali sono state eseguite impiegando tecnologie altamente performanti quali materiali isolanti e impianti di climatizzazione a controllo digitale, che garantiscono la corretta temperatura e umidità relativa in ogni locale, come previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida internazionali. Questo ha consentito di ridurre sensibilmente l’impatto ambientale delle attività svolte da Dussmann.

Il criterio della “marcia in avanti”

Le attrezzature installate, di nuova generazione, sono rispondenti alle linee guida definite dai Criteri Ambientali Minimi. Il centro di cottura è stato strutturato secondo il criterio della “marcia in avanti” che garantisce una maggiore igiene e contiene il pericolo di contaminazioni crociate. Infatti i percorsi vengono strutturati in modo tale che, dall’ingresso delle derrate alla fase di confezionamento, si limiti in maniera considerevole il pericolo che le materie prime sporche entrino in contatto con il prodotto durante tutte le diverse fasi di lavorazione.

“Disponiamo di attrezzature e macchinari all’avanguardia per offrire un servizio di qualità e sicuro. – esprime con soddisfazione Francesco Garrubba, Direttore di Filiale -. Abbiamo adottato particolari accorgimenti per il risparmio energetico e ambientale, e strutturato un servizio a supporto e tutela degli utenti. Grazie al nuovo centro di cottura potremo servire con efficienza e razionalità 1600 pasti al giorno ma le cucine possono arrivare a produrne 2000”.

