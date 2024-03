Revisione dei criteri Ecolabel UE per i prodotti per la pulizia 

I criteri che garantiscono l’eccellenza ambientale dei detergenti nel gruppo dei prodotti per la pulizia Ecolabel UE sono in fase di aggiornamento. Il Centro comune di ricerca (JRC) sta cercando il contributo delle parti interessate, tra cui produttori, aziende lungo la catena di approvvigionamento, organizzazioni dei consumatori, ONG e cittadini.

È online la prima bozza di relazione preliminare e tecnica , che fornisce le necessarie informazioni di base sulla revisione dei requisiti, insieme a una prima bozza di proposta per i criteri rivisti. Nell’ambito della consultazione in corso, il 12-13 marzo 2024 si terrà online il primo incontro multilaterale. La registrazione è aperta alle parti interessate interessate a partecipare all’incontro o a fornire commenti sui documenti.

Dopo la registrazione all’incontro verrà fornito un ordine del giorno con i dettagli del collegamento. Il termine per la presentazione di commenti scritti è il 3 aprile 2024.

Per saperne di più, visita il sito web del JRC o contatta il team all’indirizzo: JRC-B5-DETERGENTS@ec.europa.eu .

I criteri Ecolabel UE esistenti per i prodotti per la pulizia domestica e professionale sono stati adottati nel 2017. Questi criteri limitano l’uso di sostanze pericolose e richiedono un approvvigionamento sostenibile delle materie prime, promuovono l’uso di ingredienti biodegradabili, imballaggi minimi e riciclati/riciclabili, prestazioni garantite anche a basse temperature e indicazioni per l’uso corretto di un prodotto per evitare il sovradosaggio.

Il processo di revisione sta tenendo conto dei cambiamenti delle circostanze economiche, tecnologiche e legislative, del miglioramento delle conoscenze scientifiche e delle esperienze delle parti interessate.