Rekeep: servizi sostenibili a supporto della sanità

Rekeep ha testato un nuovo protocollo, in collaborazione con l’Università degli Studi di Ferrara e con la società Punto 3, che consente una riduzione fino al 36% dell’impatto ambientale delle pulizie in ambito ospedaliero, garantendo, allo stesso tempo, il rispetto assoluto dei più elevati standard in termini di sanificazione e disinfezione.

Una riduzione fino al 36% dell’impatto ambientale delle pulizie in ambito ospedaliero, nel rispetto assoluto dei più elevati standard in termini di sanificazione e disinfezione, indispensabili in strutture “critiche” quali quelle sanitarie.

Questo in sintesi il risultato di un nuovo protocollo, denominato LCA “Green”, testato da Rekeep S.p.A. (“Rekeep”), capofila del principale gruppo italiano attivo nell’integrated facility management, in collaborazione con il Laboratorio di Microbiologia del Dipartimento di Scienze Chimiche, Farmaceutiche ed Agrarie dell’Università degli Studi di Ferrara, che ha condotto le analisi microbiologiche, e con la società di consulenza specializzata in Green Public Procurement, Punto 3.