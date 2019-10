Rekeep acquisisce l’80% della società polacca Naprzod

Si intensifica la crescita internazionale di Rekeep S.p.A. che ha firmato il contratto relativo all’acquisizione dell’80% del capitale di Naprzod SA, azienda leader in Polonia nel settore del facility management in ambito sanitario. Il prezzo d’acquisto è pari a circa 18,3 milioni di euro per l’80% dell’Equity, con pagamento di una parte del prezzo cash – pari a 10,1 milioni di euro, finanziato con mezzi propri – al closing previsto entro la fine di ottobre 2019, e di una seconda tranche – pari a 8,2 milioni di euro – dopo 12 mesi dal perfezionamento dell’operazione.

L’acquisizione di Naprzod consentirà al Gruppo di superare nell’esercizio 2019 il 10% di ricavi totali registrati all’estero, consolidando l’obiettivo di diversificazione geografica, attraverso aggiudicazioni e partnership locali con imprese con management riconosciuto nei singoli Paesi, e rafforzando il posizionamento nel segmento healthcare.

“Naprzod è un’azienda leader in Polonia nel settore del facility management, un mercato in forte crescita, ed è attiva principalmente in ambito sanitario e nel segmento pubblico, con dinamiche, quindi, assimilabili a quelle di Rekeep. L’operazione, pertanto, risulta vincente per entrambi i Gruppi, in quanto apre importanti prospettive di sviluppo già nel medio periodo e dimostra, ancora una volta, la nostra determinazione nel perseguire una strategia che affermi Rekeep sempre più come un player internazionale” – ha commentato Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A. Il perfezionamento dell’operazione è subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive tra le quali l’autorizzazione da parte dell’Autorità polacca per la concorrenza e la protezione del consumatore (UoKiK).

https://www.rekeep.com/