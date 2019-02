Regolamento sull’etichettatura degli aspirapolvere

Afidamp (Associazione Fabbricanti Italiani di Macchine, Attrezzature , Prodotti per la pulizia professionale) ha interpellato la Commissione Europea circa le misure da adottare da parte di fabbricanti/distributori in seguito all’annullamento del Regolamento 665/2013 sull’etichettatura degli aspirapolvere. L’8 novembre 2018 il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato il Regolamento Delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione nella sua interezza (causa T-544/13 RENV). L’annullamento ha effetto a partire dal 18 gennaio 2019. La sentenza del Tribunale non prevede misure transitorie. Leggi il testo completo:

http://www.afidamp.it/it/mediapress/notizie/per-il-settore/919-regolamento-sull-etichettatura-aspirapolvere-indicazioni-della-commissione-eu-sulle-misure-da-adottare-in-seguito-all-annullamento.html