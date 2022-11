Re-internalizzazione pulizie: il TIPS ne discute a Ecomondo

Re-internalizzazione dei servizi di pulizia: il TIPS (Team Interassociativo Pulizie e Servizi), organizza un convegno a Ecomondo.

Negli ultimi anni sono aumentate le amministrazioni che hanno re-internalizzato i servizi di pulizia: non casi episodici, ma veri e propri “trend”. Si tratta di una tendenza capace di togliere significato a tante battaglie per l’emersione del settore, per la qualificazione degli operatori, per la libera concorrenza e per la professionalizzazione delle imprese. Anzi, costituirebbe un inatteso “ritorno al passato”.

Un trend che pone degli interrogativi sulla qualità del servizio reso e sulle garanzie rispetto a quanto l’Europa richiede in termini di sostenibilità ambientale e di tutela della concorrenza.

Il mondo delle pulizie professionali si interroga su questo tema e ne discute in un convegno organizzato dal TIPS (Team Interassociativo Pulizie e Servizi), il 10 novembre alle ore 11, padiglione A6 presso la fiera Ecomondo di Rimini.