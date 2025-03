Purus Innovation Award 2025: CMS Berlin premia i trendsetter nel settore della pulizia

Il CMS Purus Innovation Award (PIA) 2025 riconosce le innovazioni eccezionali nel settore della pulizia, come i detergenti sostenibili, i sistemi di assistenza supportati dall’intelligenza artificiale e le macchine ad alta efficienza energetica.

Il premio è consegnato da CMS Berlin, la fiera leader per la pulizia e l’igiene, che si svolgerà per la dodicesima volta presso il Centro Esposizioni di Berlino dal 23 al 26 settembre 2025. Tutti gli espositori e i co-espositori di CMS Berlin 2025 possono ora candidarsi per il prestigioso premio del settore. Il premio sarà assegnato in sei categorie: Macchine per la pulizia, Robotica/IA, Attrezzature, Igiene dei bagni, Strumenti e sistemi digitali e Detergenti. Una nuova categoria è quella della robotica/intelligenza artificiale, che riconosce il crescente utilizzo di tecnologie intelligenti nella pulizia professionale.

Una giuria di otto membri composta da esperti del settore valuterà le candidature e nominerà i finalisti, che saranno annunciati a luglio. La cerimonia di premiazione si svolgerà durante la CMS Exhibitor Evening il 23 settembre 2025. I documenti per la candidatura sono disponibili online qui.

Il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni al concorso è il 13 giugno 2025.