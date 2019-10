Pulizie delle scuole, sindacati al Miur il 10 ottobre. Sciopero il 15

Confermato lo sciopero del 15 indetto da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti. “Non si può perdere altro tempo – spiegano i sindacati –. Questo percorso non può concludersi con la perdita di altri posti di lavoro”

In attesa del decreto per l’internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole, i sindacati sono stati convocati al Miur il 10 ottobre. La legge di bilancio, come noto, ha previsto lo stop agli appalti di pulizia dal 1° gennaio 2020. Ad oggi non è però stato pubblicato il decreto per la procedura concorsuale, motivo per il quale i lavoratori temono che il processo di internalizzazione possa slittare.

Il 1° agosto si era svolto al Miur il tavolo tecnico con i sindacati, da cui erano emerse delle criticità relative soprattutto alla disparità tra il numero dei lavoratori e dei posti disponibili.

Requisiti assunzioni Ata

Le assunzioni Ata verranno effettuate sui posti accantonati, in totale 11.507 (tabella E delle dotazioni organiche 2019/2022). Il concorso avverrà per titoli e colloquio, una volta terminato si stilerà una graduatoria a livello provinciale.

Ricordiamo i requisiti per partecipare al concorso, da definire con il decreto atteso:

servizio per almeno 10 anni , anche non continuativi, compreso il 2018 e il 2019, presso le scuole statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari;

, anche non continuativi, compreso il 2018 e il 2019, presso le scuole statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari; assunzione in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi.

di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Restano esclusi dalla procedura selettiva gli ex lsu di Palermo (articolo 1, comma 622, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017).

Fonte: OrizzonteScuola!