Pulizia professionale e sanificazione sotto i riflettori a ISSA PULIRE 2025

I settori della pulizia professionale e della sanificazione si riuniranno a Fieramilano (Rho) dal 27 al 29 maggio 2025 per l’imperdibile appuntamento internazionale con ISSA PULIRE 2025, giunto alla 27ª edizione.

Uno spazio espositivo già quasi completo Già a cinque mesi dalla manifestazione si erano registrati numeri record: oltre il 90% degli spazi espositivi è stato confermato, occupando più di 12.000 metri quadrati. Con 265 espositori già iscritti, di cui il 35% proveniente dall’estero, la fiera si prepara a crescere ulteriormente per numero di espositori, visitatori ed offerta merceologica. L’evento biennale, sostenuto dalle prestigiose associazioni di categoria ISSA e AFIDAMP, si preannuncia, quindi, come un’occasione imperdibile per tutti i professionisti del settore, dalle aziende ai singoli operatori. ISSA PULIRE 2025, infatti, rappresenta una vetrina unica per scoprire le ultime novità e tendenze del mercato, con un’ampia gamma di prodotti, attrezzature e servizi presentati dai principali protagonisti del settore. L’attenzione sarà focalizzata sulle soluzioni più innovative ed efficienti per la pulizia professionale, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al green cleaning, temi sempre più centrali nel panorama attuale.

Quali prodotti e servizi saranno esposti a ISSA PULIRE? La gamma di prodotti e servizi che porteranno gli espositori di ISSA PULIRE 2025 tocca ogni angolo del mondo della pulizia professionale e dell’igiene ambientale, spaziando attraverso settori complementari e interconnessi che riflettono l’ampiezza e la varietà di un mercato profondamente cambiato negli ultimi anni. L’evento accoglie sia produttori e distributori di prodotti per la pulizia e la sanificazione sia aziende di servizi integrati che combinano pulizia, manutenzione, sicurezza e formazione. Oltre a macchine, attrezzature, e componentistica di ultima generazione, ISSA PULIRE è una vetrina per prodotti chimici, carta, fibre e panni, abbigliamento specifico, nonché sistemi e software progettati per rivoluzionare il modo in cui pensiamo alla pulizia e alla manutenzione. Tra gli espositori si trovano anche innovazioni nei campi della sicurezza e del facility management, soluzioni per la disinfestazione e la lavanderia, nonché proposte per il car wash e la logistica.

QUI L’ELENCO DEI PRODOTTI E SERVIZI AMMESSI TRA GLI ESPOSITORI

Un ricco programma di eventi Ma la fiera non sarà solo un’esposizione di prodotti e servizi, ma anche un’importante piattaforma di aggiornamento professionale e di networking. I partecipanti avranno l’opportunità di arricchire le proprie competenze partecipando a seminari, workshop e presentazioni interattive, tenuti da esperti di spicco del settore. Saranno approfonditi temi cruciali come la digitalizzazione nel comparto della pulizia, la sicurezza sul lavoro e le nuove sfide del facility management.

Un focus su incoming internazionale “ Il nostro obiettivo è quello di accrescere la partecipazione di operatori stranieri sia sul fronte della domanda che dell’offerta. Il rapporto di grande collaborazione con ICE e con le associazioni, che nei diversi paesi rappresentano gli interessi del mercato del cleaning, accelererà il processo di internazionalizzazione della fiera ISSA PULIRE, cominciato molti anni fa, e che la vede oggi tra i più importanti eventi al mondo nel comparto dei servizi integrati ed in particolare di pulizia e sanificazione. La contaminazione e il dialogo con altri settori merceologici presenti in fiera, quest’anno IPACKIMA porterà a questo evento, così come avvenne nel 2023 con TUTTOFOOD, una visibilità ulteriore e un significativo incremento del numero dei visitatori.”, ha affermato Toni D’Andrea, CEO di ISSA PULIRE Network.

La partecipazione è gratuita, previa registrazione, e tutte le informazioni sono consultabili al sito www.issapulire.com