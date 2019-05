Pulire-ISSA verso la consacrazione

Edizione numero 24 per Pulire, prima assoluta in partnership con Issa. GSA ha intervistato in anteprima John Barrett, direttore esecutivo del network leader mondiale nel settore della pulizia professionale. Ed ecco le risposte…

Si apre a Verona dal 21 al 23 maggio la prima edizione di Pulire-ISSA: la Novità (la N maiuscola non è un caso) che è la prima volta in collaborazione con ISSA, il network con sede nell’Illinois (Usa) leader nel cleaning professionale a livello planetario, che comprende oltre 9.300 distributori, produttori, rappresentanti dei costruttori, committenze, fornitori di servizi e addetti alle pulizie. Nell’ambito della sua articolata attività, che non comprende soltanto l’organizzazione di fiere ed eventi di settore, in tutto il mondo, ISSA contribuisce ad aumentare la professionalità e il successo dei soci attraverso il suo sito www.issa.com, e offrendo strumenti di business, prodotti educativi, standard di settore, pubblicazioni e servizi legislativi e normativi che si concentrano sul settore della pulizia professionale, per diffondere il vero valore del cleaning.

Per questo abbiamo deciso, in anteprima, di rivolgerci direttamente al direttore esecutivo di Issa, l’americano John Barrett.

Innanzitutto ci piacerebbe presentare, dal punto di vista di ISSA, la partnership con Afidamp. Come è nata, come si sta sviluppando e qual è il suo valore secondo la vostra opinione?

“Afidamp e ISSA collaborano da molti anni con vari progetti in Europa e a livello internazionale, quindi è stato facile progredire su questa strada per formare un partenariato ancora più stretto e strategico basato sul solido fondamento della fiducia reciproca. Il risultato è una nuova entità, ISSA Pulire Network, che gestirà la famiglia di eventi Pulire esistente e creerà ulteriori opportunità per l’industria della pulizia su scala globale”.

Come considerate Pulire fair in uno scenario di fiere sempre più ricco e complesso a livello globale?

“Crediamo che la fiera Pulire di Verona sia ben posizionata per espandere la sua portata e il suo impatto oltre l’Italia. L’ultima edizione di questo evento ha attirato più di 16mila visitatori certificati, con oltre il 30% di partecipanti dall’estero. Intendiamo espandere ulteriormente la portata della manifestazione negli anni a venire. Allo stesso tempo, intendiamo creare ulteriori opportunità per i professionisti della pulizia italiani di apprezzare e ottenere l’accesso alle innovazioni del nostro settore da altre parti del mondo”.

Cosa aspettarci in fiera?

“La fiera, in questa 24esima edizione, coincide con l’inizio di un nuovo processo di posizionamento. Sarà il passaggio da un evento, per molti anni, percepito come perlopiù nazionale, ad un vero appuntamento internazionale organizzato da partner globali il cui obiettivo sarà quello di raggiungere l’intero mondo del settore della pulizia in tutto il mondo. Espositori e visitatori daranno vita a nuove opportunità per relazioni più efficaci e alla costruzione di un dialogo orientato alla modernità, dove le idee ancor prima che i prodotti saranno la materia prima per costruire il futuro. Pulire diventerà così, nell’immaginario di tutti, il posto migliore per consolidare e sviluppare la propria attività, certamente in fiera ma anche attraverso Forum Pulire, e sviluppare programmi di educazione e certificazione”.

Un identikit di ISSA…

“Dal 1923, ISSA è l’associazione di categoria leader nel settore della pulizia, fornendo preziose informazioni, risorse formative e opportunità di networking professionale all’intera filiera del settore. È importante sottolineare che fungere da piattaforma per l’innovazione è sempre stato un segno distintivo di ISSA. Attualmente contiamo più di 9.300 organizzazioni, in rappresentanza di 103 paesi, tra i nostri membri attivi. I membri ISSA rappresentano più di semplici produttori e fornitori di servizi di pulizie. Tra i mercati rappresentati dai nostri membri ci sono salute, ospitalità, educazione, servizi alla ristorazione, sicurezza, uffici e molto altro”.

Come sta andando mercato della pulizia professionale negli Stati Uniti?

“Circa l’80% dell’adesione di ISSA è attualmente basata negli Stati Uniti, un’altra ragione per cui la formazione di ISSA Pulire Network è così importante per la nostra continua crescita e capacità di portare avanti la nostra missione su scala globale. A rischio di sembrare immodesto, credo che siamo i migliori esperti del settore – e da parte mia mi riferisco al collettivo dei nostri membri, alla leadership dei volontari e al personale del personale. Preferisco giudicare le nostre prestazioni organizzative secondo standard oggettivi: sono orgoglioso di dire che abbiamo ottenuto quasi il 90% di fidelizzazione dei soci nel 2018 e siamo su una traiettoria simile per quest’anno. Ritengo che il tasso di successo significhi fornire servizi di valore e un ritorno di qualità sui continui investimenti dei nostri membri nella nostra associazione”.

Che dire dei trend a livello mondiale, dal vostro punto di vista privilegiato?

“Il business in generale, ma anche la protezione della salute pubblica si sta evolvendo a un ritmo rapido in tutto il mondo. Questo mette il nostro settore in una posizione perfetta per avere un impatto importante a livello planetario. Chi meglio potrebbe proteggere la salute pubblica rispetto all’industria della pulizia? È proprio questa sfida che definirà la direzione della nostra organizzazione nei prossimi cinque anni. In questo processo sono a disposizione ottimi strumenti e tecnologie innovative. La scienza sta sviluppando soluzioni molto interessanti per affrontare molte delle nostre principali esigenze di pulizia e igiene. E la tecnologia sta connettendo i dati a una velocità senza precedenti per fornire sempre più feedback nell’ottica di aiutare i leader aziendali intelligenti a gestire il successo. La realtà è che gli imprenditori del settore pulizie sono sempre più soggetti a uno standard di servizio più elevato rispetto ai settori produttivi: non riconoscere questo dato di fatto può senza dubbio portare a un impatto negativo. Al contrario, è davvero gratificante vedere che il lavoro di realtà come ISSA e Pulire fa davvero la differenza in salute, business e produttività generale”.

