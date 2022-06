Pubblicata la Legge delega per definire il nuovo Codice Appalti

E’ stata pubblicata in G.U. 146 di venerdì 24 giugno 2022, la legge 78 del 21 giugno 2022 , con cui inizia l’iter per la revisione del Codice dei contratti pubblici alla luce di quanto previsto dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La nuova legge conferisce la delega al Governo per “semplificare” e “riordinare” l’intera disciplina dei contratti di appalto e concessione di lavori, forniture e servizi, sia nei settori ordinari che speciali. Essa entrerà in vigore il prossimo 9 luglio, quindi, entro il 9 gennaio 2023 dovrà essere applicato un nuovo Codice Appalti.

Legge 21 giugno 2022