Il Protocollo d’Intesa tra ISSA PULIRE Network e Legacoop Produzione e Servizi è stato stipulato il 27 novembre scorso con lo scopo di qualificare e rinnovare il settore delle pulizie e del facility management.

Promuovere efficaci sinergie per sostenere la continua qualificazione degli operatori e il processo di modernizzazione del comparto, difendendo al contempo la professionalità e la dignità di lavoratrici e lavoratori che svolgono attività di pulizia, servizi integrati e facility management.

Questo lo scopo del Protocollo d’Intesa stipulato il 27 novembre a Roma tra Legacoop Produzione e Servizi – l’Associazione Nazionale di rappresentanza delle cooperative di produzione, lavoro e servizi aderenti a Legacoop, che associa anche cooperative che svolgono attività di pulizia, servizi integrati e facility management – e ISSA PULIRE Network – rappresentante in Europa, Medio Oriente e Africa di ISSA, la più grande associazione al mondo di imprese (oltre 11.000 iscritti) che operano a diversi livelli (fabbricanti, distributori, imprese di servizi e utenti finali) in materia di facility management, servizi di pulizia e multiservizi.

Un obiettivo comune sarà quello di formare e certificare le competenze professionali dei singoli lavoratori, delle imprese e dei clienti finali. “Il protocollo è un atto formale per sigillare una collaborazione che coinvolge le nostre organizzazioni da molti anni, – dichiarano Andrea Laguardia Direttore Legacoop Produzione e Servizi e Toni D’Andrea CEO Issa Pulire Network – consapevoli che i settori del facility management, servizi di pulizia e multiservizi svolgono un ruolo fondamentale per l’economia. Un mondo complesso che ha bisogno di alleanze strategiche per poter essere rappresentato sia a livello nazionale che internazionale. Grazie a questa alleanza gli associati di entrambe le organizzazioni avranno più servizi a disposizione e il settore avrà una maggiore visibilità e forza per affrontare le sfide del futuro”.

Riconoscendo la fondamentale importanza di attività essenziali quali sono le attività di pulizia, facility management e servizi integrati, le Associazioni dichiarano il reciproco impegno in difesa della qualità del lavoro del comparto, anche attraverso la promozione della forma cooperativa e i suoi valori distintivi, favorendo l’aggiornamento continuo delle competenze per gli addetti del settore, facendo ricorso anche agli strumenti formativi del sistema Legacoop e di ISSA Pulire Network.

