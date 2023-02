“Product of the year Issa Pulire 2023”: candidature aperte

“Product of the year ISSA PULIRE 2023”, organizzato da Issa Pulire, ha aperto, dal 1 febbraio scorso, le candidature.

Il premio è stato pensato per riconoscere l’attività di ricerca svolta dalle aziende che operano nel settore della pulizia professionale, promuovendo lo sviluppo di soluzioni, idee e progetti innovativi. Saranno valutati soprattutto i valori di qualità, di affidabilità, di eco-compatibilità, di efficienza, di ergonomia nonché l’efficacia dei prodotti immessi sul mercato. Sono 8 le tipologie di prodotti a cui è rivolto :

Macchine

Accessori

Dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici

Attrezzature

Prodotti chimici

Carta, fibre, panni

Software

Servizi

Sei un espositore o co-espositore a ISSA PULIRE 2023 e hai un prodotto innovativo invia la candidatura entro il 30 marzo a:

https://www.issapulire.com/it/eventi/premio-prodotto-anno-23.html

Ricordiamo che la 3a edizione del Premio “Product of the Year ISSA PULIRE 2023” si celebrerà in occasione di ISSA PULIRE 2023, a Milano dal 9 all’11 maggio 2023.

https://www.issapulire.com/it/