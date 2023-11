Al via il 15 gennaio 2024 il primo corso “Addetto alle pulizie e sanificazione”

“Addetto alle pulizie e sanificazione” è il primo corso organizzato dal Capac, in collaborazione con Issa Pulire network, Service Key, Alis e con lo sponsor tecnico Vemac.

Il corso si rivolge a coloro che desiderano avviarsi nella professione di Addetto alle pulizie e alla sanificazione, fornendo loro le conoscenze fondamentali e i metodi di lavoro necessari per gestire interventi di pulizia ordinaria e straordinaria, nonché di sanificazione. Durante il percorso formativo, i partecipanti acquisiranno competenze pratiche e teoriche che consentiranno loro di operare con successo in diversi contesti, sia lavorando in squadra che in modo autonomo.

Contenuti:

Area Realizzazione attività di pulizia e sanificazione: caratteristiche degli ambienti, forme di sporco e tipologie di superfici, tipologia di pulizia (meccanica e manuale), tecniche di pulizia e sanificazione degli ambienti.

Area Raccolta e conferimento rifiuti.

Sostenendo un esame aggiuntivo, per chi lo vorrà, sarà possibile ottenere anche la certificazione ISSA CMI (Cleaning Management Institute)

Inizio: 15/01/2024

Durata: 40 ore

Sede del corso: Milano, viale Murillo 17

Frequenza: lunedì, martedì dalle 18.00 alle 21.00

Assenze consentite: 25% sul monte ore del corso

Quota d’iscrizione: 400 euro

Docenti: la docenza sarà erogata da ISSA PULIRE NETWORK

Attestato: Al termine del percorso ai corsisti che avranno superato le prove finali verrà rilasciato un Attestato regionale con valore pubblico spendibile a livello nazionale ed europeo di Addetto alle pulizie e sanificazione rilasciato da Regione Lombardia e riconosciuto in tutta l’Unione europea redatto in Italiano, Inglese, Tedesco e Francese nel quale saranno certificate le seguenti 2 competenze:

Realizzare le attività di pulizia e sanificazione Effettuare la raccolta e il conferimento dei rifiuti

Per informazioni: Maria Restelli 02/403052802.40305.300

Lucia Ippolito 02/40305223

capac.it/corsi/corso-per-addetto-alle-pulizie-e-sanificazione/