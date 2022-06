Premio Ecolabel Ue: aperte le candidature per la 5^ edizione

La Sezione Ecolabel di ISPRA e la Sezione Ecolabel Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit hanno organizzato la quinta edizione del Premio Nazionale Ecolabel UE, la cui cerimonia finale avrà luogo il giorno 14 ottobre 2022 a Roma.

Il premio Ecolabel UE verrà conferito alle 3 aziende, in base alla propria categoria di appartenenza, che hanno dimostrato più impegno nell’ecosostenibilità e nella riduzione dell’impatto ambientale della propria economia.

Il premio verrà infatti assegnato a:

Produttori/Distributori in possesso di licenza per prodotti certificati Ecolabel UE;

• Proprietari/Gestori di servizi di ricettività turistica certificati Ecolabel UE;

• Proprietari/Gestori di servizi di pulizia per ambienti interni certificati Ecolabel UE.

per le migliori campagne pubblicitarie e di marketing, relative a prodotti e servizi certificati Ecolabel UE, che abbiano contribuito ad incrementare in maniera significativa la promozione e la conoscenza del marchio stesso.

Possono quindi candidarsi tutte le aziende che abbiano realizzato, negli ultimi 5 anni, campagne pubblicitarie e di marketing relative a prodotti/servizi Ecolabel UE certificati in Italia.

Termini di presentazione della candidatura, ammissibilità e modalità di partecipazione

Le candidature dovranno pervenire entro il 15 luglio 2022, mentre i requisiti per la partecipazione sono:

essere in regola con i pagamenti dei diritti d’uso annuali del marchio,

• possedere una licenza in vigore alla data di presentazione della candidatura,

• utilizzare correttamente il logo Ecolabel UE.

Le aziende interessate dovranno compilare il modello di domanda in formato preferibilmente elettronico e inviarlo all’indirizzo protocollo.ispra@ispra.legalmail.it mettendo come oggetto la dicitura “Premio Ecolabel UE 2022” o, in alternativa, mediante posta raccomandata ad ISPRA – Servizio Certificazioni Ambientali – Sezione Ecolabel – Via Vitaliano Brancati 48 – 00144 Roma.

Fonte:Punto 3