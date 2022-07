Premio Ecolabel UE 2022 : prorogati i termini per la presentazione delle domande

Le candidature dovranno pervenire entro il 15 settembre 2022

La Sezione Ecolabel di ISPRA e la Sezione Ecolabel Italia del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit, Organismo Competente nazionale per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 66/2010, istituiscono la quinta edizione del premio nazionale Ecolabel UE, che diventa quest’anno anche occasione per celebrare i primi 30 anni di vita del marchio Ecolabel UE. L’impegno che le aziende dedicano al miglioramento del marchio quest’anno sarà valorizzato con un unico premio, per ogni categoria, per le migliori campagne pubblicitarie e di marketing, relative a prodotti e servizi certificati Ecolabel UE, che abbiano contribuito ad incrementare in maniera significativa la promozione e la conoscenza del marchio stesso.

Categorie

Il premio viene assegnato a:

Produttori/Distributori in possesso di licenza per prodotti certificati Ecolabel UE;

Proprietari/Gestori di servizi di ricettività turistica certificati Ecolabel UE;

Proprietari/Gestori di servizi di pulizia per ambienti interni certificati Ecolabel UE.

Ammissibilità

Per partecipare al premio è necessario candidarsi. Requisiti per la partecipazione sono:

essere in regola con i pagamenti dei diritti d’uso annuali del marchio,

possedere una licenza in vigore alla data di presentazione della candidatura,

utilizzare correttamente il logo Ecolabel UE.

Possono candidarsi tutte le aziende che abbiano realizzato, negli ultimi 5 anni, campagne pubblicitarie e di marketing relative a prodotti/servizi Ecolabel UE certificati in Italia.

Criteri di valutazione

Gli aspetti che verranno valutati, per ogni categoria di partecipanti, sono i seguenti:

qualità e creatività della campagna/azione di marketing finalizzata alla promozione del marchio Ecolabel UE;

significatività delle attività promozionali intraprese;

visibilità e fruibilità della sezione dedicata alla certificazione Ecolabel del sito web dell’azienda.

Termini di presentazione della candidatura e cerimonia di premiazione

Le candidature dovranno pervenire entro il 15 settembre 2022. La cerimonia della premiazione avrà luogo il giorno 14 ottobre 2022 a Roma nel corso di un evento dedicato, per il quale tutte le aziende che hanno aderito all’iniziativa riceveranno un apposito invito che sarà pubblicizzato anche sul sito web di ISPRA. L’esito finale del concorso sarà pubblicato sul sito web di ISPRA, sulle pagine del sito web della Sezione Ecolabel Italia del Comitato, sulla newsletter e su tutti i canali social dell’Istituto dedicati al Marchio Ecolabel. I vincitori di ogni categoria avranno l’opportunità di essere intervistati in merito alla loro esperienza con il marchio Ecolabel UE tramite anche la ripresa di un breve video, realizzato dall’Area Comunicazione di ISPRA alla fine della cerimonia di premiazione, che sarà postato sul sito web e sui canali social di ISPRA e potrà essere ricondiviso dalle aziende.

Modalità di partecipazione

Le aziende interessate dovranno compilare il modello di domanda (allegato 1) in formato preferibilmente elettronico e inviarlo all’indirizzo protocollo.ispra@ispra.legalmail.it mettendo come oggetto la dicitura “Premio Ecolabel UE 2022” o, in alternativa, mediante posta raccomandata ad ISPRA – Servizio Certificazioni Ambientali – Sezione Ecolabel – Via Vitaliano Brancati 48 – 00144 Roma. In questo secondo caso, per il rispetto del termine di presentazione della domanda, farà fede il timbro postale del giorno di spedizione.