PFE presenta il bilancio di sostenibilità

PFE ha presentato il bilancio di sostenibilità, un documento che rappresenta la guida generale e strategica per tutte le attività aziendali.

“La sostenibilità rappresenta per PFE S.p.A., già da tempo un valore, come espresso nell’art.3 del nostro Statuto sociale in cui si stabilisce a chiare (ma direi anche: chiarissime) lettere che la Società deve operare… in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di Persone, Comunità, Territori e Ambiente.”

Con queste parole Salvatore Avola, Amministratore Delegato di PFE, introduce la presentazione del Bilancio di Sostenibilità 2022. Le tematiche trattate e le rispettive informative GRI sono state associate con i Sustainable Development Goals (SDGs) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite definendo le modalità di contribuzione di PFE S.p.A. al raggiungimento di obiettivi previsti.

Il coinvolgimento attivo degli Stakeholders aziendali è avvenuto tramite la somministrazione di un questionario che ha permesso di realizzare una mappatura molto attenta e dettagliata, in relazione a ciascun tema ESG: ambientale, sociale e di governance. L’intera organizzazione aziendale è strutturata in funzione dei dettati del Decreto legislativo 231/2001 e segue scrupolosamente l’applicazione del Codice Etico di PFE.

PFE S.p.A. progetta le proprie attività secondo un sistema di “Gestione Ambientale” unico ed integrato incorporando le prescrizioni del protocollo EMAS e tenendo conto di altri indicatori ambientali che permettono di rappresentare e monitorare al meglio le prestazioni aziendali, in termini di gestione dell’energia, dei rifiuti e delle emissioni. Ogni processo aziendale è pianificato e monitorato nell’ottica della riduzione dell’impatto ambientale.

L’azienda si impegna a promuovere la diversità e l’inclusione, con particolare attenzione alla parità di genere, attraverso politiche volte a garantire pari opportunità di occupazione e sviluppo di carriera. Inoltre, si impegna a garantire la salute e sicurezza sul posto di lavoro, a prescindere dal sito in cui si opera. L’ottenimento della certificazione ISO 45001 dimostra la capacità nel garantire un ambiente di lavoro sicuro e salutare, nonché di conformarsi agli standard internazionali riconosciuti per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Per conoscere ed approfondire tutti gli argomenti trattati con le relative evidenze numeriche che scaturiscono dai dati relativi agli studi ed alle analisi delle attività realizzate, è possibile consultare la versione integrale del “Bilancio di Sostenibilità” cliccando nel seguente link:

