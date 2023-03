PFE impegnata in attività di supporto all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Basilicata

PFE è stata impegnata nelle attività di cleaning, portierato e vestizione durante la “Cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2022-2023 e quarantesimo anniversario della fondazione” presso l’Università degli Studi della Basilicata, evento nazionale e prestigioso in cui si è registrata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, delle Ministre Bernini e Casellati, dei Rettori delle Università Italiane e di molte altre autorità.

PFE ha infatti fornito il proprio contributo rendendo puliti e confortevoli sia l’aula del Quadrifoglio che tutti gli ambienti di accesso e fruizione degli spazi, realizzando le importanti procedure di reception e registrazione dei partecipanti ed infine assistendo i Magnifici Rettori ed i Docenti nelle particolari attività di vestizione ufficiale.

“Sono molto fiero del lavoro svolto per questa importante cerimonia – afferma Mario Latona, Site Manager di PFE S.p.A. – il nostro team è stato impegnato e coinvolto in ogni attività sia prima che durante l’evento, rendendo un servizio che riteniamo essere stato all’altezza delle aspettative. Ringrazio le colleghe ed i colleghi per la professionalità e la passione che hanno messo sul campo e l’intero management di PFE che ogni giorno ci mette nelle migliori condizioni per svolgere il nostro lavoro”.