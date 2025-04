PestWorld East 2025: battuti tutti i record

A PestWorld East 2025 si è riunito un numero record di delegati provenienti da tutto il mondo nel settore della gestione professionale degli infestanti.

L’evento si è tenuto dal 15 al 16 aprile 2025 presso The Palm, Dubai, Emirati Arabi Uniti. Organizzato ogni due anni, PestWorld East è curato dalla National Pest Management Association (NPMA) in collaborazione con Ecovar, il principale fornitore di soluzioni per la gestione degli infestanti. Una entusiasta Dominique Stumpf, CEO di NPMA, ha dichiarato: “Questo incontro continua a crescere in popolarità e partecipazione. Riunisce partecipanti da tutto il Medio Oriente e da tutto il mondo. NPMA è lieta di annunciare che la conferenza del 2025 ha registrato oltre 450 partecipanti, rappresentando più di 50 Paesi.”

Altrettanto soddisfatto, Hani Shehadeh, CEO di Ecovar, ha affermato: “PestWorld East 2025 ci ha ricordato perché facciamo ciò che facciamo. Non è stata solo una conferenza — è stata una convergenza di intenti. Vedere le menti più brillanti del settore unite attorno all’innovazione, alla salute pubblica e al progresso è stato profondamente stimolante.”

Nel corso dei due giorni di presentazioni, i partecipanti hanno potuto apprendere dagli esperti le ultime novità sulla biologia degli infestanti e le tecniche di eliminazione, i metodi per proteggere la salute pubblica tramite nuovi servizi, l’importanza dei programmi di controllo dei roditori e la gestione delle sfide nei contesti commerciali.

Oltre al programma educativo completo, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di ascoltare i fornitori ed esplorare le tecnologie più recenti presentate dai 40 espositori presenti. Come previsto, erano presenti numerosi stand di aziende provenienti dal Medio e dall’Estremo Oriente, affiancati da una buona rappresentanza di aziende europee, in particolare dal Regno Unito e dall’Italia.

Riunione della Global Pest Management Coalition

Con così tanti delegati internazionali presenti, la Global Pest Management Coalition (GPMC) ha colto l’occasione per tenere una riunione aperta il giorno prima dell’inizio del PestWorld, presieduta dalla presidente Manuela Cordeiro. Uno dei principali argomenti all’ordine del giorno è stato il feedback dell’ultimo sondaggio sulla sostenibilità, inviato ai professionisti del settore negli Stati Uniti, in Italia, Portogallo, Svezia e Spagna. Una volta tradotti, questi risultati aiuteranno il gruppo di lavoro sulla sostenibilità, guidato da Chris Gorecki, a determinare i prossimi passi.

Guardando al futuro, la discussione si è concentrata sulla prossima conferenza della Global Pest Management Coalition, che si terrà a Hong Kong nel giugno 2026 in concomitanza con la Giornata Mondiale della Disinfestazione. L’evento sarà ospitato da NPMA in collaborazione con la Confederazione delle Associazioni Europee di Gestione degli Infestanti (CEPA) e la Federazione delle Associazioni dei Disinfestatori dell’Asia e dell’Oceania (FAOPMA).

Ulteriori informazioni saranno disponibili nei prossimi mesi.