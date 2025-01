Perfect Toilets: ripensare i bagni pubblici per un futuro inclusivo e sostenibile

Presso il Museo MAXXI di Roma, IoArch, Essity e il brand Tork hanno presentato l’iniziativa Perfect Toilets: sette affermati architetti italiani si sono confrontati con l’importante sfida di ripensare i bagni pubblici per sei delle principali città turistiche italiane. Attraverso progetti innovativi e sostenibili, l’evento ha promosso un dialogo tra istituzioni, esperti e cittadini sull’importanza di garantire servizi igienici inclusivi, sostenibili e adeguati per tutti.

Disporre di servizi igienici pubblici funzionali e dignitosi è una questione di civiltà e un bisogno universale che coinvolge tutti: turisti, cittadini, anziani, famiglie e persone con disabilità. In un Paese come l’Italia, caratterizzato da una ricca offerta turistica e culturale, il miglioramento della qualità dei bagni pubblici rappresenta non solo una necessità logistica, ma anche una priorità sociale ed ambientale.

Nel corso dell’evento, le proposte progettuali degli architetti e le riflessioni degli esperti hanno messo in luce l’importanza di avviare un dibattito pubblico sulla necessità di garantire a tutti l’accesso a servizi igienici dignitosi, in grado di soddisfare esigenze di inclusività, sostenibilità e benessere.



Nel video che segue alcuni momenti del convegno.