Perfect Toilets, innovazione e benessere urbano nei bagni pubblici

Perfect Toilets: sette architetti italiani hanno sviluppato altrettanti progetti per bagni pubblici puliti e funzionali che saranno presentati il 4 dicembre al Maxxi di Roma.

Si parla tanto di città, di rigenerazione urbana, si progettano grandi opere pubbliche per renderle più accessibili, ma oggi, che siamo così attenti ai temi dell’igiene, dell’inclusione e dell’accoglienza, in un Paese come il nostro a così forte vocazione turistica, che ne è dei bagni pubblici?

Possiamo dire che sono praticamente assenti e quei pochi versano in condizioni quasi sempre indecenti. Una lacuna quasi incomprensibile se si pensa che questo è un problema condiviso, tanto più in una società come la nostra in progressivo invecchiamento.

Potrebbe forse l’architettura proporre la realizzazione di bagni pubblici belli, funzionali, sicuri, accessibili e puliti? A Tokyo è successo, come abbiamo visto nel film Perfect Days, nel quale Wim Wenders racconta le giornate di un manutentore dei bagni pubblici di The Tokyo Toilet, disegnati da sedici famosi architetti per il quartiere Shibuya della capitale giapponese in occasione delle Olimpiadi 2020.

Oggi la notizia è che 7 straordinari architetti italiani hanno sviluppato altrettanti progetti per un bagno pubblico, ognuno per la propria città. Alberto Cecchetto per Venezia, Fabrizio Rossi Prodi per Firenze, Alfonso Femia per Milano, Francesco Buonfantino a Napoli, Claudio Lucchesi a Palermo. Per Roma Capitale Andrea D’Antrassi e Sergio Bianchi.

I progetti saranno presentati il 4 dicembre al Maxxi di Roma, nel corso di un incontro co-promosso dal periodico di architettura IoArch e da Tork, società specializzata in igiene professionale away from home del gruppo Essity.

Nel corso del convegno verranno presentati anche casi di studio internazionali, nonché le possibili soluzioni per una corretta gestione e manutenzione dei bagni pubblici. È prevista infine una tavola rotonda alla quale prenderanno parte sociologi, esperti di igiene e pubblici amministratori, e un dibattito dal quale – esaminando le ragioni, le opportunità e gli ostacoli che rendono la questione dei bagni pubblici insieme urgente e difficile da affrontare – possano emergere risposte in direzione di una fattiva e concreta realizzazione di bagni pubblici innovativi.

Per registrarsi scrivere a: info@perfectoilets.it