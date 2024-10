Patente a crediti: quando le aziende di Pest control debbono richiederla

Patente a crediti: ANID, Associazione Nazionale delle Imprese di Disinfestazione, fa sapere per quali servizi è obbligatoria e come richiederla.

La patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi, operanti nei cantieri temporanei o mobili, è diventata obbligatoria a partire dal 1 ottobre 2024. Anche le aziende del settore Pest control sono tenute ad avere la patente a crediti, qualora erogassero servizi all’interno di luoghi ove sussista un’area di cantiere temporaneo o mobile come ad esempio: le attività di derattizzazione in un condominio oggetto di lavori di ristrutturazione o il montaggio di sistemi meccanici/elettrici di dissuasione per volatili.

Tutte le altre attività, che le aziende di Pest control svolgono presso clienti privati o pubblici, non necessitano della patente a crediti in quanto non si palesa la natura del “cantiere” ma trattasi semplicemente di attività svolte nel processo di erogazione del servizio richiesto.

La patente a crediti è rilasciata in formato digitale all’esito di specifica istanza presentata sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro https://servizi.ispettorato.gov.it con un punteggio iniziale di 30 crediti.

Le aziende che, al 1 ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili, debbono inviare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva all’indirizzo di posta elettronica certificata dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it nelle more del rilascio della patente a crediti.

Il provvedimento è stato introdotto dal D.L. 19/2024, integrando l’art. 27 del D.Lgs 81/2008, al fine di rafforzare il contrasto al lavoro sommerso e la vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per scaricare le istruzioni tecniche cliccare:

https://www.disinfestazione.org/wp-content/uploads/2024/10/ISTRUZIONI_TECNICHE.pdf