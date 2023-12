Parità di genere: Copura consegue la certificazione

Parità di genere: Copura ha conseguito la certificazione UNI/PdR 125:2022 per la predisposizione di un sistema di gestione che attui concretamente politiche per realizzare e promuovere la parità di genere.



Questa certificazione, che per Copura ha un valore amplificato in virtù della presenza prevalente di donne in organico, ha come scopo quello di migliorare l’equità lavorativa di genere e di favorire la competitività, migliorando la reputazione nella gestione virtuosa dei propri dipendenti.

La certificazione è di tipo volontario e, per questo, Copura ha reso esplicito il suo impegno dichiarandolo nella politica aziendale a disposizione di tutte le parti interessate, inoltre garantisce il rispetto di indicatori di prestazione (KPI) declinati su diverse aree di intervento, come i processi di recruiting e gestione delle risorse umane, l’opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, l’equità remunerativa e la tutela della genitorialità e della conciliazione vita-lavoro.



Il risultato raggiunto dimostra la cura e l’attenzione che la cooperativa riserva a questi temi in un periodo storico in cui si parla molto spesso di imparzialità ed equanimità ma che fatica a offrire soluzioni concrete finalizzate ad un reale sovvertimento di alcuni paradigmi apparentemente inattaccabili.

www.copura.it