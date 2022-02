Paredes, da sempre efficienza e attenzione all’ambiente

Il 2022 segna per Paredes Italia la fine di un importante ciclo di consolidamento in ambito sanitario iniziato nel 2019. Inconsapevole di ciò che sarebbe successo con l’arrivo della pandemia, l’azienda aveva già iniziato ad incrementare i servizi e la gamma di prodotti per l’igiene del bagno e degli ambienti di tutta la struttura ospedaliera.

La visione strategica, l’impegno profuso e la proficua collaborazione con le imprese hanno prodotto risultati molto positivi permettendo all’azienda di essere protagonista in questi anni difficili. L’apprezzamento per l’ottimo operato arriva dai feedback delle imprese di pulizie e delle strutture sanitarie con le quali Paredes Italia ha collaborato.

Per il raggiungimento di questo successo hanno giocato un ruolo importantissimo anche la qualità delle materia prime, l’efficienza dei distributori che ne completano e arricchiscono l’offerta. La consulenza commerciale e tecnica che Paredes Italia offre ai propri clienti è un punto di forza da sempre apprezzato e che fa la differenza. Da anni l’obiettivo è quello di integrare le esigenze di igiene con strumenti per evitare gli sprechi con il doppio vantaggio di ridurre le spese e salvaguardare l’ambiente. Ne è un esempio il dispenser della Linea Paredis Style, dotato di sistema di taglio automatico che eroga l’asciugamano in carta senza entrare in contatto con il dispositivo. Robusto e facile da pulire, garantisce un’asciugatura igienica delle mani, fondamentale in ambienti sensibili come ospedali e case di cura.

