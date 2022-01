Packaging in plastica riciclata: seminario online di Afidamp

“Packaging in plastica riciclata: necessità o opportunità per il settore del Professional Cleaning?” Questo il titolo dell’evento online organizzato da Afidamp e studiato anche nell’ ottica delle recenti novità normative, con l’obiettivo di esplorare nuove vie per un uso sempre più consistente di plastiche post consumo. Moltissimi sono infatti produttori del comparto della pulizia professionale che hanno intrapreso questo percorso.

Insieme a gli esperti del settore verranno analizzati tutti gli aspetti di questo tema, fornendo informazioni precise che contribuiscano a fare emergere consapevolezza nella scelta del packaging proveniente dal riciclo e che ‘neutralizzino’ eventuali aspetti di distorsione competitiva. L’evento sarà articolato in due sessioni: la prima il 31 gennaio e la seconda il 28 febbraio 2022.

I due appuntamenti saranno l’occasione per condividere tutte le perplessità, i dubbi e le domande sul tema, per arrivare a una conoscenza ormai indispensabile.

Programma del 31 gennaio (inizio alle ore 10:00):

Matteo Marino – Coordinatore Gruppo di Lavoro Chimici di AFIDAMP Benvenuto e Introduzione lavori

– Coordinatore Gruppo di Lavoro Chimici di AFIDAMP Michele Pagani – MC2 Srl I CAM 2021 come booster per il packaging in plastica riciclata

– MC2 Srl Attilio Cattapan – Attix Srl Le fonti e i metodi di generazione del riciclo (meccanico e chimico) Plastica (Packaging): PCR e PIR Tipologia di plastica riciclata: PE, PET, PP

– Attix Srl Fabio Lavazza – Plant Mngr Breplast SpA – Montello Group La relazione tra granulo e processo produttivo nella definizione degli standard qualitativi del manufatto packaging HDPE

– Plant Mngr Breplast SpA – Montello Group Simona Faccioli – Direttore ReMade in Italy La certificazione della plastica riciclata. L’approccio ReMade in Italy

– Direttore ReMade in Italy Domande e Risposte

Conclusioni

Moderatore: Michele Pagani – MC2 Srl

La partecipazione all’evento è gratuita.

Per partecipare al seminario, che si terrà in formato webinar, siete pregati di registrarvi utilizzando questo MODULO.