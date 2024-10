osservatorio assocasa:: innovazione e intelligenza artificiale al centro dell’attenzione

Osservatorio Assocasa: sono stati presentati il 24 ottobre da Assocasa, l‘Associazione Nazionale detergenti e specialità per l’industria e per la casa, che fa parte di Federchimica, i nuovi dati del market monitor della detergenza, realizzato in collaborazione con NielsenIQ.

Lo studio ha evidenziato come il totale Cura Casa, nell’anno terminante il 25 Agosto 2024, ha registrato un trend positivo in valore pari al +5,9%, raggiungendo un giro d’affari pari a € 4,5 miliardi(in crescita di più di 200 milioni rispetto all’anno precedente). Considerando il trend in volume, si osserva un’inversione rispetto alla flessione degli ultimi anni, arrivando a una leggera crescita (+0,9%).



Tutti i comparti del Cura Casa registrano una crescita a valore, specialmente Coadiuvanti di lavaggio (+7,9%) e Detergenti (+7,0%) che insieme portano 236 milioni aggiuntivi. Il comparto dei Detergenti genera quasi 2,5 miliardi, equivalenti al 55% del fatturato del Cura Casa. La sua performance positiva è trainata dalle crescite dei due segmenti principali (Bucato e Stoviglie e Lavastoviglie, entrambi registrano una crescita del +7,0% a valore).

I Detergenti Bucato registrano una variazione positiva di 74 milioni di euro e il principale contributo viene dal segmento più importante, Lavatrice Liquido, (che da solo porta quasi 50 milioni). Anche tutti gli altri segmenti mostrano trend positivi. I detergenti Stoviglie e Lavastoviglie hanno andamenti in valore molto simili (rispettivamente +5,3% e +8,6%). Per quanto riguarda il segmento degli Altri Detergenti, in aumento del +7,0% di fatturato, si osserva la performance particolarmente buona per gli Abrasivi, con un +15,2% rispetto all’anno precedente. Grazie al loro considerevole peso, pari quasi al 64%, sono le Altre Superfici Dure a trainare la crescita degli altri detergenti, anche se in termini percentuali registrano una crescita più contenuta (+4,9%).



Il trend positivo dei Coadiuvanti Lavaggio (+7,9%) è guidato dagli Ammorbidenti (crescita a doppia cifra per tutti i sottosegmenti: diluiti, concentrati e boosters) che incrementano il fatturato di quasi +55 milioni di euro. Secondo segmento per importanza sono le Candeggine (+3,6%) che rappresentano un quarto del valore dei coadiuvanti.



Il comparto dei Prodotti per la Manutenzione (terzo per importanza nel cura casa) vede il fatturato in crescita del 4,5%, trainato principalmente dai Deodoranti, che rappresentano oltre la metà delle vendite di Prodotti per la Manutenzione e guadagnano +18,6 milioni di euro (+6,7%). Positivi anche tutti gli altri segmenti, in particolare il Cura Lavastoviglie (+6,9%). In calo i Preparati Disinfestanti (-5,0%), principalmente a causa di una performance negativa degli Insettorepellenti (-14,4%). Crescono invece gli insetticidi per striscianti (+11,0%) e gli antitarme (+6,0%).



Tutti i canali principali mostrano un andamento positivo in termini di fatturato. In particolare, la performance più positiva appartiene al canale Specialisti Drug (+13,0% in valore) e in leggera crescita anche in volume (+3,8% a volume), unico canale insieme ai Discount (+4,1% a valore e +4,9% a volume). Anche Ipermercati e Supermercati segnano un buon trend in valore (rispettivamente +2,7% e +3,8%) a fronte però di una negatività in volume.



“I dati del nostro Osservatorio presentano un’inversione del trend in volume rispetto alla flessione degli ultimi anni. Con l’edizione di oggi abbiamo potuto analizzare le potenzialità delle tecnologie e in particolar modo dell’Intelligenza Artificiale, che può essere un importante acceleratore dell’innovazione per le imprese. Siamo convinti che l’Intelligenza Artificiale possa migliorare velocità ed efficienza, a patto che ci sia sempre una guida umana capace di sfruttarne al meglio le potenzialità – ha detto Roberto Ferro, Presidente di Assocasa – Certamente il Green Deal Europeo si conferma un’importante sfida per il settore della detergenza, da anni impegnato nella sostenibilità e nella sicurezza dei suoi prodotti e processi”.

Fonte: comunicato stampa