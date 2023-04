Nuovo Codice Appalti, seminario online di Legacoop Lazio

Nuovo Codice Appalti, il 28 aprile dalle 10.30 alle 13.00 su Zoom, Legacoop Lazio organizza il seminario “Il nuovo Codice degli Appalti: le priorità per la Cooperazione”.

Il seminario nasce con l’obiettivo di approfondire la nuova normativa, analizzandone le criticità e i punti di forza insieme ad esperti della materia.

Il tema, di strettissima attualità anche in ottica PNRR, impatterà infatti in maniera importante sul lavoro di molte cooperative, in differenti settori.

Introdotti dal Presidente di Legacoop Lazio Mauro Iengo, interverranno insieme al nostro Responsabile Ufficio legislativo e del Lavoro Daniele Branca, il Responsabile Ufficio legislativo Legacoop Nazionale Marco Mingrone e il Coordinatore Scientifico Osservatorio Pubbliche Amministrazioni Claudio Giangiacomo.

Per confermare la partecipazione, scrivere a: legacoop@legacooplazio.it