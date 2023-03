Nuovo Codice appalti,  Marrone (UniFerr): «Bene semplificazioni, ma occorre più attenzione per  i Servizi»

Nuovo Codice appalti: la dichiarazione di Francesco Marrone, presidente di UniFerr Confindustria.

«Il nuovo Codice degli Appalti rappresenta un passo fondamentale per la ripartenza dell’economia del Paese e per rispondere alle riforme necessarie all’attuazione del Pnrr.

Le semplificazioni previste rappresentano uno strumento utile, così come il rafforzamento del criterio dell’offerta più vantaggiosa per i servizi ad alta intensità di manodopera.

È chiaro, però, come il legislatore realizzi ancora una volta un intervento che non tiene conto delle specificità delle imprese dei servizi rispetto a chi si occupa di lavori, soprattutto in materia di revisione dei prezzi.

Pronti a collaborare per fornire ogni indicazione utile per migliorare lo strumento, riteniamo irrinunciabile il principio della qualità dei servizi e delle corrette dinamiche di mercato».

Lo dichiara Francesco Marrone, presidente di UniFerr Confindustria (associazione delle imprese di servizi integrati in ambito ferroviario).