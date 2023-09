Nuova veste per  LiFE, il 14 e 15 dicembre a Urbino

LIFE, Labour Intensive Facility Event, il grande evento italiano dedicato al mondo dei servizi, quest’anno in una versione del tutto nuova, si svolgerà a Urbino, presso il Palazzo Ducale, il 14 e il 15 dicembre prossimi.

La neonata Fondazione LIFE, che organizza l’evento, ha scelto, per questa VII winter edition, l’incantevole Urbino, con il suo borgo rinascimentale che fa da sfondo a questo importante appuntamento.

Urbino è giustamente considerata come una cornice storica e prestigiosa, adatta per evocare ed immaginare i nuovi scenari che i forti cambiamenti di questi tempi stanno velocemente determinando.



Urbino diventa, quindi, il luogo deputato a far incontrare sotto lo sguardo della “città ideale” gli stakeholder e i livelli più alti della governance del Paese. Una città e un clima natalizio che permetteranno di far convivere relax e “pleasure”, insieme ai tanti contenuti, e ai molti stakeholder protagonisti.

Fondazione LIFE vi aspetta numerosi per condividere conoscenze, idee e ispirazione.

Save the date, in attesa di approfondimenti.