Natale 2024: il menu delle scuole si veste di tradizione con Dussmann Service

Natale 2024: anche quest’anno Dussmann Service ha pensato ad un’iniziativa speciale per festeggiare insieme alle migliaia di piccoli studenti che usufruiscono tutti i giorni del servizio mensa firmato Dussmann.

L’azienda di Facility Management, leader in Italia in questo settore, ha ideato un menù pensato ed elaborato appositamente per le festività natalizie. La realizzazione dell’iniziativa è stata possibile anche grazie ad il lavoro sinergico tra il Gruppo e i diversi Comuni d’Italia con i quali opera, organizzando insieme un pranzo di Natale presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, tra il 10 e il 20 dicembre, ovvero la settimana a ridosso delle feste.

Ogni mensa ha proposto dei piatti differenti, scelti in base alla stagionalità dei prodotti, alla tradizione regionale e alle materie prime selezionate dei diversi territori. Nonostante, come da tradizione, i menu fossero composti principalmente da piatti a base di carne, non sono mancate proposte vegetariane per andare incontro ad ogni esigenza alimentare. In molti casi il menu delle feste ha incluso anche frutta di stagione. Il pranzo si è concluso per tutti con uno dei dolci natalizi più amati da grandi e piccini: il pandoro.

L’iniziativa di Dussmann Service è volta a ricreare un clima natalizio e conviviale anche a tavola, in modo che i piccoli studenti possano vivere un momento dedicato a loro, per festeggiare e scambiarsi gli auguri, durante uno spazio importante della giornata come quello del pranzo. I Comuni che hanno collaborato con Dussmann per questa iniziativa sono molti, e in diverse province d’Italia. Segnaliamo in particolare i Comuni di Cormano (MI), Lanzo Torinese (TO), Sesto Benedetto del Tronto (AP), Bosisio Parini (LC), Trevignano (TV), Aquileia (UD), Cigliano (VE), Soragna (PA), Montà (CN), Rimini, Tradate (VA), Fano (PU), Lurago d’Erba (CO), Argelato (BO).

I servizi di ristorazione forniti da Dussmann Service, da più di cinquant’anni top player nel settore, sono da sempre sinonimo di qualità. La continua ricerca delle derrate migliori e lo studio delle ricette più appetibili per i bambini di tutte le età sono priorità assolute dell’Azienda.