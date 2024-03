Leonardo Lifescience Group è il nuovo polo da 35 milioni di euro nel settore della disinfestazione e del giardinaggio che comprende la padovana Vebi a la forlivese Bleu Line, unendo ricerca, sviluppo e nuove visioni di business.

Un nuovo polo produttivo e distributivo nel settore della cura e la protezione degli ambienti civili, domestici e professionali e del giardinaggio. Nasce Leonardo Lifescience Group, realtà che racchiude in sé tre grandi soggetti come la padovana Vebi Istituto Biochimico, guidata da Luigi Bazzolo e particolarmente focalizzata negli asset di Ricerca e sviluppo e produttivo, la forlivese Bleu Line, guidata da Gloria Padovani e Giovanni Bazzocchi, con una spiccata forza distributiva tecnica e commerciale per il mercato professionale, e Stefano Gualdi, nome noto nel settore, che ha saputo e voluto unire queste tre forze diversamente strategiche per un business in continua evoluzione.

Il nuovo polo, che raggruppa imprese che hanno chiuso il 2023 con un fatturato che supera i 35 milioni di euro, è stato presentato ufficialmente nella cornice di Pestmed 2024, la fiera dedicata ai professionisti del pest management e della sanificazione, a Bologna.

«Costituiamo una holding che avrà sede a Milano», precisa il dottor Bazzolo, già presidente di Unionchimica Confapi Padova. «All’interno della nuova SpA confluirà il settore biochimico di Vebi (mentre la parte dell’azienda che si occupa del settore cosmetico resterà autonoma), e la Bleu Line. Le due aziende, pur appartenendo al 100% al neo costituendo Gruppo, rimarranno indipendenti al fine di mantenere un’adeguata autonomia, snellezza operativa e reattività sul mercato. Un nuovo modello di aggregazione che consente di unire massa critica, visioni, operations e strategie. Quanto viene prodotto dalla Bleu Line, azienda leader nel campo del settore della disinfestazione, verrà portato negli stabilimenti di Borgoricco, per i quali sono già iniziate le operazioni di ampliamento. Allo stesso tempo, la forza vendite del settore professionale di Vebi è confluita in Bleu Line».

Fonte: Ufficio Stampa Confapi Padova