Nasce il Gruppo PFE 

PFE S.p.A. acquista il 54 % di iHS S.p.A. e il 100% ASB S.r.l. L’operazione permetterà al Gruppo PFE, attraverso la sua controllata iHS SpA, di espandere i servizi del gruppo, specializzandosi in ambito alberghiero e del turismo.

PFE S.p.A., uno dei principali player nazionali nel settore del Facility Management ha acquistato le azioni e le quote di due società: il 54 % delle azioni della iHS S.p.A., società leader in Italia nel settore dei servizi di Facility management alle aziende alberghiere e del turismo ed il 100 % delle quote della ASB S.r.l., società attiva in Sicilia nel settore del cleaning tradizionale.

iHS S.p.A. opera nel settore dei servizi alberghieri fornendo le attività di cleaning professionale, housekeeping e facchinaggio con la formula del rapporto in “outsourcing”. Le strutture ricettive servite sono dedicate all’accoglienza leisure e/o business, all’interno delle stesse il personale iHS affianca il Cliente per ogni attività utile a migliorare le performances, il comfort e la sicurezza per gli ospiti. Con il team management e la rete di collaboratori, iHS è presente in Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna ed importanti strutture turistiche in Puglia, Liguria, Sicilia, Calabria e Sardegna.

Grazie a questa acquisizione, il Gruppo PFE potrà espandere i suoi servizi in un settore contiguo a quello della PFE S.p.A., caratterizzato da una maggiore specializzazione, accrescendo così la sua leadership nel Facility Management.

Il Presidente di PFE S.p.A., Paolo Ciccarelli ha dichiarato: “Queste due acquisizioni si inseriscono nel percorso di crescita avviato da PFE con l’approvazione del Piano industriale 2022-2026 che prevede, per l’azienda milanese, di espandere i propri servizi e aumentare la sua capillarità sul territorio italiano. L’operazione conclusa oggi rappresenta un’opportunità di sviluppo nel settore alberghiero e permetterà di accrescere la leadership di PFE nel Facility Management”.

L’amministratore e azionista di iHS S.p.A ed ASB S.r.l., Salvatore Avola ha dichiarato: “ L’ingresso di iHS nel Gruppo PFE consolida la nostra crescita ed il processo di espansione previsto nel Piano Industriale. iHS è un’azienda che ha sempre lavorato con l’obiettivo di migliorare le proprie performances in termini di qualità e professionalità dei servizi di cleaning ed housekeeping per le strutture alberghiere. Grazie al contributo organizzativo e strategico di un gruppo di dimensione e respiro nazionale come PFE, continua e si rafforza il nostro percorso di sviluppo e posizionamento tra i leader del mercato”.

Entro il 2022 la ASB S.r.l. verrà incorporata in PFE S.p.A.

